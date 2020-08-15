В России выявлено почти пять тысяч случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 969 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
«За последние сутки в России выявлено 4 969 новых случаев коронавируса в 84 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба. Количество жертв вируса за сутки увеличилось на 68 человек, излечились от инфекции 3 557 пациентов. С начала эпидемии в стране выявлено уже 922 853 заболевших. Жертвами инфекции стали 15 685 россиян. Победить COVID-19 удалось 732 968 инфицированным.
Рейтинг регионов по количеству заразившихся возглавила Москва, где за последние сутки зафиксировано 688 новых случаев заболевания. На втором месте Санкт-Петербург со 163 заболевшими. Третье место занимает Московская область, где диагноз коронавирусная инфекция поставлен 154 новым пациентам.
Ранее сообщалось, что в России выпустили первую партию вакцины от COVID-19, передает «Национальная служба новостей». Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что будет вакцинироваться, так как попадает сразу в две группы риска: возраст и род деятельности, пишет агентство Nation News.
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