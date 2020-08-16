16 августа 2020
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Распространение коронавируса в Перми пошло по новому пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города 9 мая День Победы. Пермь, самолеты, миг-31, памятник героям фронта и тыла пермь
В Пермском крае коронавирус подтвержден у 7047 жителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус в Пермском крае замедлил свое распространение — за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99 (16 августа — 1,03).

«Пермский край — 65 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в регионе достигло 7047.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) снизился до 0,99 (16 августа — 1,03), что не соответствует текущему уровню снятия ограничений (норма — менее 0,8). 28 из 65 заразившихся пермяков проходят лечение в условиях стационара, 37 — амбулаторно.

За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода непосредственно от COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии скончались уже 308 пациентов (120 из них с подтвержденным коронавирусом, но от сопутствующих заболеваний).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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