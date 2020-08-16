Распространение коронавируса в Перми пошло по новому пути

В Пермском крае коронавирус подтвержден у 7047 жителей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус в Пермском крае замедлил свое распространение — за минувшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99 (16 августа — 1,03).

«Пермский край — 65 [новых случаев заражения]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в регионе достигло 7047.

Коэффициент распространения инфекции (Rt) снизился до 0,99 (16 августа — 1,03), что не соответствует текущему уровню снятия ограничений (норма — менее 0,8). 28 из 65 заразившихся пермяков проходят лечение в условиях стационара, 37 — амбулаторно.

За минувшие сутки зафиксировано два летальных исхода непосредственно от COVID-19. Всего в регионе с начала пандемии скончались уже 308 пациентов (120 из них с подтвержденным коронавирусом, но от сопутствующих заболеваний).