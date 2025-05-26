26 мая 2025

В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом Григорием Ковалевым

© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО погиб боец из Пермского края
В зоне СВО погиб боец из Пермского края Фото:

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Григорий Ковалев. Об этом сообщила администрация Кишертского округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Ковалев Григорий Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память бойцу», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится в деревне Фомичи. Отпевание пройдет 28 мая в 14:30 в Покровском храме села Усть-Кишерть.

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В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Григорий Ковалев. Об этом сообщила администрация Кишертского округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Ковалев Григорий Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память бойцу», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится в деревне Фомичи. Отпевание пройдет 28 мая в 14:30 в Покровском храме села Усть-Кишерть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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