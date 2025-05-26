В Прикамье простятся с погибшим на СВО бойцом Григорием Ковалевым

В зоне СВО погиб боец из Пермского края
В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Григорий Ковалев. Об этом сообщила администрация Кишертского округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Ковалев Григорий Николаевич. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память бойцу», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится в деревне Фомичи. Отпевание пройдет 28 мая в 14:30 в Покровском храме села Усть-Кишерть.
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