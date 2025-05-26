Номера пермского пятизвездочного отеля полностью забронированы к Дягилевскому фестивалю

Все доступные номера пятизвездочного отеля Radisson в Перми забронированы на даты проведения Дягилевского фестиваля. Об этом сообщила управляющий директор Radisson в России Виолетта Ромэро дэ Торрэс.
По словам директора, из 158 номеров гостиницы на данный момент введены в эксплуатацию 67. Все они уже заняты на период фестиваля. «Доходность на номер в среднем по рынку Перми уже превысила 12% по сравнению с прошлым годом, по показателям Hotel Advisors. Пермь идет в одном уровне с такими городами, как Москва», — отметила директор, передает РБК Пермь.
В материале уточняется, что помимо гостиничных номеров, отель предлагает гостям конференц-залы, спортивный зал, зону SPA и ресторан. В компании ожидают, что интерес к бронированию сохранится и после завершения Дягилевского фестиваля. По оценкам экспертов, высокий спрос на размещение связан с ростом туристического потока и развитием городской инфраструктуры.
Ранее URA.RU сообщало, что гостиница Radisson, построенная в центре Перми, начнет принимать гостей с понедельника, 2 июня. В этот же день на третьем этаже отеля начнет работу ресторан Stoke.
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