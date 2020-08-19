По словам юриста, заемщик вправе отказаться от страховки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Страховка при оформлении кредита является навязанной банком услугой, от которой заемщик вправе отказаться либо при заключении договора, либо в течение двух следующих недель. Кроме того, заемщик может потребовать возвращения страховой суммы после погашения долга. Об этом рассказала адвокат Евгения Колесникова.

«Очень часто человеку навязывают страховку, объясняя необходимость этой услуги тем, что без нее кредит не будет одобрен. Это введение потребителя в заблуждение», — приводит « Федеральное агентство новостей » фрагменты интервью Колесниковой в пресс-центре медиагруппы «Патриот». По словам юриста, нет взаимосвязи между окончательным решением банка по кредиту и оформлением страховки.

Если сотрудникам финансовой организации удалось навязать эту услугу, заемщик вправе от нее отказаться в течение двух недель с момента заключения договора. А если заемщик полностью погасил всю сумму кредита без просрочек и при этом не воспользовался страховкой, он вправе вернуть за нее деньги. Для этого нужно обратиться в банк с соответствующим заявлением.

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