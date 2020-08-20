Семья олигарха Зюзина просит вернуть миллионы из бюджета Москвы

Семья Игоря Зюзина судится с налоговиками Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск к налоговой инспекции столицы от фирмы «Метхол». Учредителями фирмы являются супруга, дочь и сын бизнесмена Игоря Зюзина, основного совладельца группы «Мечел». «Метхол» просит вернуть на счета своей фирмы 8,8 млн рублей переплаченные в виде налогов в московский бюджет.

«Поступил иск об обязании возвратить сумму переплаты по налогу на прибыль в размере 8 848 409 рублей», — говорится в документах суда. Заявление принято к производству. Ближайшее заседание состоится 16 сентября. В пресс-службе ПАО «Мечел» в ответ на запрос от URA.RU отказались комментировать судебный процесс.

ООО «Метхол» зарегистрировано в Москве в 2000 году. Основным видом деятельности является вложение в ценные бумаги. Согласно сервису СБИС, стоимость активов оценивается в 5,7 млрд рублей. Сначала Зюзин был единственным собственником фирмы. В 2014 году он вышел из состава учредителей, поделив активы между членами своей семьи. 34% доли получила его супруга Ирина Зюзина, по 33% дочь Ксения и сын Кирилл.

Игорь Зюзин входит в число российских долларовых миллиардеров по версии Forbes. Согласно апрельскому рейтингу его доходы с начала года снизились на 5,9 млрд рублей. Один из крупных активов Зюзина, металлургический комбинат, находится в Челябинске (ЧМК). Стоимость активов ЧМК оценивается в 13,2 млрд рублей.