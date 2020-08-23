Челябинский бизнесмен назвал коронавирус детской болезнью

Борис Видгоф сравнил коронавирус с ветрянкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинский бизнесмен, вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф назвал коронавирус детской болезнью. COVID-2019 у игроков команды протекает не опаснее ветрянки, заявил он, комментируя вспышку инфекции в хоккейном клубе, передает корреспондент URA.RU.

«У всех заразившихся хоккеистов болезнь протекает в легкой форме. Это как ветрянка у детей. Ей легко заразиться, но она не опасна. Так что в команде все в порядке, готовимся к сезону в нормальном режиме», — сказал Видгоф.

По данным URA.RU, у шести игроков клуба диагностирован коронавирус. Организаторы отменили традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области» из-за вспышки инфекции в нескольких командах-участницах. Среди них оказался екатеринбургский «Автомобилист», где заразились главный тренер Билл Питерс и треть игроков. «Трактор» и «Автомобилист» откроют регулярный сезон матчем в Челябинске 3 сентября.