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Челябинский бизнесмен назвал коронавирус детской болезнью

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей Юревич. Челябинск., видгоф михаил, видгоф борис, хк трактор
Борис Видгоф сравнил коронавирус с ветрянкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Челябинский бизнесмен, вице-президент ХК «Трактор» Борис Видгоф назвал коронавирус детской болезнью. COVID-2019 у игроков команды протекает не опаснее ветрянки, заявил он, комментируя вспышку инфекции в хоккейном клубе, передает корреспондент URA.RU.

«У всех заразившихся хоккеистов болезнь протекает в легкой форме. Это как ветрянка у детей. Ей легко заразиться, но она не опасна. Так что в команде все в порядке, готовимся к сезону в нормальном режиме», — сказал Видгоф.

По данным URA.RU, у шести игроков клуба диагностирован коронавирус. Организаторы отменили традиционный предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области» из-за вспышки инфекции в нескольких командах-участницах. Среди них оказался екатеринбургский «Автомобилист», где заразились главный тренер Билл Питерс и треть игроков. «Трактор» и «Автомобилист» откроют регулярный сезон матчем в Челябинске 3 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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