В общей столовой чиновники на пути к раздаче могут стоять до 15 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Клерки правительства Свердловской области болезненно переживают новое ограничение: в зеркальный зал, где гости могут заказывать еду из меню, запретили доступ для всех, кроме министров, их заместителей и начальников департаментов. Решение было принято после того, высокопоставленные гости несколько раз не смогли найти свободный стол, утверждают инсайдеры.

На двери зала объявление: «С 20 августа 2020 г. вход в малый зал осуществляется по картам доступа. По вопросам доступа обращайтесь к руководителям своих подразделений». Для контроля доступа используется магнитная карта, по которой чиновники проходят на работу. В первые дни стоял охранник, который проверял, чтобы сотрудники не пытались пройти группой, рассказали URA.RU несколько работников правительства.

Глава ГКУСО «УЗПСО» (Управление зданиями правительства Свердловской области) Василий Рыбалко не ответил на звонок URA.RU.

Большинство свердловских чиновников питаются в столовой на 100 человек, в очереди к кассе можно простоять 10-15 минут. В расположенном рядом малом зале десятилетиями обедали чиновники высшего ранга, но со временем клерки низшего уровня набрались смелости и тоже стали заходить туда, рассказывает сотрудник «Белого дома» со стажем.

«У замов [министров] бывает всего 10 минут на обед. А зал, где они едят, превратился в тусовочное место: тут сидят по полчаса консультанты, с ними девочки в мини-юбках, болтают», — негодует высокопоставленный сотрудник правительства.

Другой собеседник утверждает, что замок на столовой — эксперимент, и в зависимости от ее загрузки количество посетителей с VIP статусом в перспективе может быть увеличено.