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Правительство РФ отправляет в Пермь министра с проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Онлайн-совещание Владимира Путина с губернаторами. Москва, котяков на экране
Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков 25 августа приедет в Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков 25 августа приедет в Пермь, рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что визит министра связан с обозначенными президентом РФ Влимиром Путиным проблемами в регионе.

«Котяков будет с [врио губернатора Пермского края Дмитрием] Махониным решать, как выполнить поручение президента по новым рабочим местам и борьбе с безработицей», — рассказал URA.RU инсайдер.

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Другой собеседник агентства добавил, что у министра запланирована поездка в Кунгур и в пермский геронтологический центр. URA.RU попросило администрацию губернатора прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что Путин поручил Махонину уделить особое внимание проблеме безработицы в регионе, а также вопросу с расселением людей из аварийного жилья. Также 20 августа в Пермь приезжал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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