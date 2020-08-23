Правительство РФ отправляет в Пермь министра с проверкой

Министр труда и социальной защиты правительства РФ Антон Котяков 25 августа приедет в Пермь, рассказали URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что визит министра связан с обозначенными президентом РФ Влимиром Путиным проблемами в регионе.
«Котяков будет с [врио губернатора Пермского края Дмитрием] Махониным решать, как выполнить поручение президента по новым рабочим местам и борьбе с безработицей», — рассказал URA.RU инсайдер.
Другой собеседник агентства добавил, что у министра запланирована поездка в Кунгур и в пермский геронтологический центр. URA.RU попросило администрацию губернатора прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации ответ не получен.
URA.RU рассказывало, что Путин поручил Махонину уделить особое внимание проблеме безработицы в регионе, а также вопросу с расселением людей из аварийного жилья. Также 20 августа в Пермь приезжал полпред президента в ПФО Игорь Комаров.
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