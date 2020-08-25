Карантин привел к снижению преступности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эпидемия коронавируса благотворно сказалась на снижении уровня преступности в Свердловской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Карантинные мероприятия, самоизоляция, когда люди сидели дома, привели к положительным результатам. Такого никогда не было: уровень преступности в области по некоторым параметрам снизился почти на 50% по сравнению с ежегодными показателями на конец лета», — рассказал инсайдер.

В ГУ МВД по Свердловской пока не комментируют новость, так как подведение итогов в главке пока еще не прошло. Но отметили, что преступность действительно снижается в последние годы. «Детская и подростковая преступность за последние четыре с половиной года снизилась на 11,6%: кражи на 14%, грабежи на 33%, разбой на 16%. Привлечение к уголовной ответственности снизилось с 932 до 733 человек. Преступления родителей в отношении своих детей сократились на 18,2% с 806 до 658», — прокомментировал URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.