Пермский Коммунальный мост исчерпал свой ресурс еще в 2017 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Новый пермский мост через Каму, скорее всего, построят в створе улицы Крисанова. Об этом в Instagram написал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, который также опубликовал предварительные эскизы моста с привязкой к местности.

«Подписали соглашение о сотрудничестве в рамках государственно-частного партнерства с Группой „ВИС“. Цель — реализация в крае инвестпроектов, в том числе по строительству нового моста через Каму», — написал Махонин. Он отметил, что сейчас рассматривается несколько вариантов расположения моста, но приоритетным является вариант со строительством в створе улицы Крисанова.

Таким образом, новый мост может стать дублером существующего Коммунального моста, расположившись на 800-1000 метров ниже по течению Камы. Отмечается, что новый мост должен стать одним из символов города.

Вопрос строительства нового моста через Каму 17 августа поднял президент РФ Владимир Путин на встрече с врио Махониным. Тогда же он обозначил основные проблемы региона, на которые стоит обратить внимание Махонину.

Insragram, Дмитрий Махонин

Insragram, Дмитрий Махонин