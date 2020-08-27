Станции Екатеринбургского метрополитена «Чкаловская» и «Ботаническая» были закрыты вечером 28 августа из-за оставленного в вагоне бесхозного предмета. Пассажиры и сотрудники были эвакуированы на время проверки, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
«Поводом для принятия сотрудниками полиции мер реагирования в екатеринбургской подземке послужил бесхозный предмет в виде зеленого чемоданчика, обнаруженный на сидении оного из вагонов», — рассказал Горелых по итогам полицейской проверки. По его словам, непродолжительное время были перекрыты две станции. Представители МВД создали зону безопасности и попросили временно выйти на улицу всех, кто находился в этот момент в подземке.
«Органы внутренних дел и специалисты „Урал-Вымпел“ сработали оперативно. Ничего криминального в найденном предмете обнаружено не было, внутри чемоданчика находился обычный шуроповерт, вероятно, забытый кем-то из пассажиров. Хозяин до сих пор не объявился», — сказал Горелых.
По словам Горелых, в 22:25 проверка была завершена. Обе станции возобновили работу.
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