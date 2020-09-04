Соловьев оценил запись переговоров Германии и Польши

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что не впечатлен записью переговоров между Германией и Польшей об интоксикации блогера Алексея Навального. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.
«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал Соловьев. Он отметил, что выразил свое мнение в вежливой форме.
Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала телефонный разговор, происходящий между представителями Берлина и Варшавы. В этом диалоге обсуждалось, что дело Навального сфальсифицировано. При этом Лукашенко назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела республики, передает RT. Ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин рассказал URA.RU, что запись могла быть смонтирована.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.