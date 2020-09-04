04 сентября 2020

Соловьев оценил запись переговоров Германии и Польши

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Соловьев вежливо высказался о перехваченном «разговоре» Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что не впечатлен записью переговоров между Германией и Польшей об интоксикации блогера Алексея Навального. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

«Опубликованный вчера Минском перехват телефонного разговора не впечатлил, совсем», — написал Соловьев. Он отметил, что выразил свое мнение в вежливой форме.

Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала телефонный разговор, происходящий между представителями Берлина и Варшавы. В этом диалоге обсуждалось, что дело Навального сфальсифицировано. При этом Лукашенко назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела республики, передает RT. Ветеран ФСБ, историк Алексей Петрушин рассказал URA.RU, что запись могла быть смонтирована.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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