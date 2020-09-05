Певица Наргиз заявила, что Ефремов должен сидеть в тюрьме

Артистка считает, что Ефремов — больной человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Певица Наргиз назвала актера Михаила Ефремова больным человеком и считает, что за совершенное смертельное ДТП он должен сидеть в тюрьме. Свое мнение артистка озвучила в эфире телеканала НТВ.

«Ефремов должен сидеть в тюрьме, потому что он убил человека. А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают», — считает Наргиз.

Певица призналась, что судебный процесс над Ефремовым превратился в балаган и хочет перестать наблюдать за ходом дела, но продолжает это делать. «Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…», — объяснила свое недовольство Наргиз.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Ефремова «убийцей и пьяным ничтожеством». А актер Иван Охлобыстин считает, что процесс по делу его коллеги — «инсценированный суицид». По его словам, Ефремов сделал все, чтобы получить максимальный срок.

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября, напоминает RT. Адвокат арктера Эльман Пашаев считает, что за ДТП со смертельным исходом актер получит от шести до восьми лет колонии общего режима.

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