Владимир Соловьев жестко раскритиковал выступление Михаила Ефремова в суде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Владимир Соловьев вышел из себя в прямом эфире, комментируя стих актера Михаила Ефремова в память о погибшем в ДТП Сергее Захарове. Телеведущий считает, что подсудимому за такое творчество нужно дать отдельный срок.

«Ефремову, конечно, надо [дать] отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду. <…>. Ничего более пошлого и гадко, дурно зарифмованного я давно не слышал», — заявил ведущий на youtube-канале «Соловьев Live».

Следом в эфире показали запись с суда, на которой Ефремов читает стихотворение в память о Сергее Захарове. Больше всего журналиста возмутили строки:

«Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени, когда мы станет вдвоем.

Там, где никто не сдает и никто не злится, на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий».

Соловьев считает, что по уровню «бездарности, пошлости и мерзости» формулировки Ефремова можно сравнить с заключительным словом адвоката артиста Эльмана Пашаева, который «стал обвинять судью». «Эти вирши. Как такое можно писать? <…>. У него [актера] полностью отсутствует совесть. Это сплошное самолюбование. „Сдать“? Тебя? Убийцу, пьяное ничтожество. Тебя „сдали“? Это показывает, что у него нет никакого раскаяния», — уверен телеведущий.

Приговор Михаилу Ефремову будет оглашен 8 сентября. Его адвокат Эльман Пашаев считает, что за ДТП со смертельным исходом актер получит от шести до восьми лет колонии общего режима.

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