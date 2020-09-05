Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»

Актер Иван Охлобыстин назвал процесс по делу артиста Михаила Ефремова «инсценированным суицидом». По его мнению, Ефремов сделал все, чтобы получить максимальный срок.
Охлобыстин напомнил, что Ефремов сожалел о том, что в России нет смертной казни. «Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер» — написал Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, ситуация с Ефремовым принесла огромное горе его близким.
Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь второму водителю, сообщает агентство Nation news. До 2021 года артиста поместили под домашний арест, напоминает
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