Охлобыстин назвал ситуацию с Ефремовым «инсценированным суицидом»

Иван Охлобыстин заявил, что Михаил Ефремов сделал все, чтобы получить максимальный срок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Иван Охлобыстин назвал процесс по делу артиста Михаила Ефремова «инсценированным суицидом». По его мнению, Ефремов сделал все, чтобы получить максимальный срок.

Охлобыстин напомнил, что Ефремов сожалел о том, что в России нет смертной казни. «Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен. Миша настаивает, что он уже умер» — написал Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, ситуация с Ефремовым принесла огромное горе его близким.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы: актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Тогда в крови артиста были найдены следы алкоголя и наркотиков. Свидетели рассказали, что после столкновения пьяный артист вышел, чтобы осмотреть свою машину и не пытался помочь второму водителю, сообщает агентство Nation news. До 2021 года артиста поместили под домашний арест, напоминает РАПСИ . Приговор по делу о ДТП с участием актера огласят 8 сентября.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.