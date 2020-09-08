URA.RU запускает свой сериал. Эксклюзив для наших читателей

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Флаги URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ura ru, флаги урару, флаги ура ру
Проект расскажет россиянам об Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информационное агентство URA.RU запускает новый мультимедийный проект, посвященный Уралу. Первый премьерный эпизод снятого агентством сериала «Планета Urals» уже вышел на сайте и в социальной сети «Одноклассники».

«Зачастую об Урале думают в контексте Екатеринбурга, уральского рока, Бориса Ельцина, места, где убили последнего российского царя. Но Урал — это не только стандартные стереотипы. Урал — это самобытная земля, которой есть что показать россиянам, да и всему миру. Урал — это своя уральская гражданская идентичность, характер и культура», — говорят создатели сериала.

Проект расскажет молодым россиянам об уральцах и Урале, мотивируя их знакомиться с регионом и его культурным кодом. Широкая молодежная общественность узнает об особенностях территории и возможных туристических маршрутах, интересных для представителей самых разных молодежных субкультур. Мы стремимся рассказать о вкладе уральцев в развитие современной культуры России, гражданского общества и духовно-нравственных ценностей.

Все 30 эпизодов сериала выйдут этой осенью с сентября. Премьеры серий будут появляться на странице агентства URA.RU в «Одноклассниках».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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