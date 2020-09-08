Информационное агентство URA.RU запускает новый мультимедийный проект, посвященный Уралу. Первый премьерный эпизод снятого агентством сериала «Планета Urals» уже вышел на сайте и в социальной сети «
«Зачастую об Урале думают в контексте Екатеринбурга, уральского рока, Бориса Ельцина, места, где убили последнего российского царя. Но Урал — это не только стандартные стереотипы. Урал — это самобытная земля, которой есть что показать россиянам, да и всему миру. Урал — это своя уральская гражданская идентичность, характер и культура», — говорят создатели сериала.
Проект расскажет молодым россиянам об уральцах и Урале, мотивируя их знакомиться с регионом и его культурным кодом. Широкая молодежная общественность узнает об особенностях территории и возможных туристических маршрутах, интересных для представителей самых разных молодежных субкультур. Мы стремимся рассказать о вкладе уральцев в развитие современной культуры России, гражданского общества и духовно-нравственных ценностей.
Все 30 эпизодов сериала выйдут этой осенью с сентября. Премьеры серий будут появляться на странице агентства URA.RU в «
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