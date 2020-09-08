Уральский драматург Николай Коляда решил покинуть собственный театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Драматург Николай Коляда уйдет из театра — глава области встретился с меценатом из УГМК — свердловчанку оштрафовали после посещения Турции — депутата ЗС будут судить за убийство. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Николай Коляда покинет свой театр

Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда 20 декабря покинет руководящие посты учреждения. Об этом он рассказал на собрании труппы 8 сентября.

Глава области встретился с руководителем крупного предприятия

Губернатор Евгений Куйвашев 8 сентября встретился с генеральным директором холдинга УГМК Андреем Козицыным. Они открыли крупнейший в области Центр проведения экзаменов WorldSkills.

Жительницу Асбеста оштрафовали за отсутствие теста на COVID

Женщину из Асбеста оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она не предоставила тест об отсутствии коронавируса после посещения Турции. Это стало первым случаем в области с начала карантина.

Депутата будут судить за убийство

Уголовное дело об убийстве в отношении депутата свердловского законодательного собрания Александра Коркина передано в Серовский райсуд. Дату рассмотрения дела суд еще не назначил.