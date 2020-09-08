08 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 9 сентября. Коляда уходит из своего театра, губернатор Куйвашев встретился с Козицыным

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Суд по делу о дтп с участием Николая Коляды. Екатеринбург, коляда николай, портрет
Уральский драматург Николай Коляда решил покинуть собственный театр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Драматург Николай Коляда уйдет из театра — глава области встретился с меценатом из УГМК — свердловчанку оштрафовали после посещения Турции — депутата ЗС будут судить за убийство. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Николай Коляда покинет свой театр

Глава области встретился с руководителем крупного предприятия

Жительницу Асбеста оштрафовали за отсутствие теста на COVID

Депутата будут судить за убийство

  • Уголовное дело об убийстве в отношении депутата свердловского законодательного собрания Александра Коркина передано в Серовский райсуд. Дату рассмотрения дела суд еще не назначил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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