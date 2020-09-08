Уральский драматург Николай Коляда решил покинуть собственный театр
Драматург Николай Коляда уйдет из театра — глава области встретился с меценатом из УГМК — свердловчанку оштрафовали после посещения Турции — депутата ЗС будут судить за убийство. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:
Николай Коляда покинет свой театр
- Основатель «Коляда-театра» Николай Коляда 20 декабря покинет руководящие посты учреждения. Об этом он рассказал на собрании труппы 8 сентября.
Глава области встретился с руководителем крупного предприятия
- Губернатор Евгений Куйвашев 8 сентября встретился с генеральным директором холдинга УГМК Андреем Козицыным. Они открыли крупнейший в области Центр проведения экзаменов WorldSkills.
Жительницу Асбеста оштрафовали за отсутствие теста на COVID
- Женщину из Асбеста оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она не предоставила тест об отсутствии коронавируса после посещения Турции. Это стало первым случаем в области с начала карантина.
Депутата будут судить за убийство
- Уголовное дело об убийстве в отношении депутата свердловского законодательного собрания Александра Коркина передано в Серовский райсуд. Дату рассмотрения дела суд еще не назначил.
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