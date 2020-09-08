За сведения об Эдуардо Фаузи бразильские власти обещали 2 000 реалов (Фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге арестован гражданин Бразилии, которого разыскивает «Интерпол». Как сообщили URA.RU в Ленинском райсуде, инстанция удовлетворила ходатайство прокуратуры, и иностранец взят под арест до 6 октября 2020 года.

Гражданин Бразилии Эдуардо Ришард Серкези Фаузи обвиняется властями в совершении особо тяжких преступлений: убийстве, а также организации взрыва в помещении киностудии, которая снимала для Netflix фильм об Иисусе-гее. По данным следователей, в кабинет продюсера юмористической программы Porta dos Fundo закинули две бутылки с горючей смесью. ЧП связали с фильмом «Первое искушение Христа», опубликованном на платформе Netflix. В нем создатели контента намекнули на любовные отношения Иисуса Христа с Люцифером. Ответственность за теракт взяла на себя группа Commando de Insurgencia Popular Nacionalista da Familia Integralista Brasileira. Позже полиция объявила о причастности к инциденту Эдуардо Фаузи. Он скрылся в России.

В декабре 2019 года бразилец был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро, после чего данные о нем передали в «Интерпол». Фаузи задержали несколько дней назад в Екатеринбурге. В настоящее время решается вопрос о его высылке на родину.