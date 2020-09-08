Пермские сторонники Навального войдут в команду КПРФ

Подготовка оппозиционных наблюдателей уже началась Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермские сторонники блогера Алексея Навального собираются 11—13 сентября прийти на избирательные участники в качестве представителей КПРФ. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что уже началась подготовка оппозиционных наблюдателей.

«Среди сторонников Навального уже проходит обучение. Их хотят заявить наблюдателями и членами избиркомов с правом совещательного голоса от КПРФ», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что эти наблюдатели и члены УИК, возможно, будут устраивать провокации на участках в дни голосования.

Получить комментарий от лидера пермских коммунистов Ксении Айтаковой не удалось. На звонок корреспондента URA.RU и вопрос в мессенджере она не ответила. Аналогичная ситуация и с лидером пермского штаба Навального Сергеем Уховым: он не ответил агентству.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября 2020 года. В них примут участие Ксения Айтакова от КПРФ, Олег Постников от ЛДПР, самовыдвиженец Дмитрий Махонин (врио губернатора) и Евгений Козлов от «Патриотов России».

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«Нам все равно от какого кандидата [заявлять наблюдателей и членов УИК], хоть от Махонона. Наша задача честный и прозрачный процесс голосования», — сообщил URA.RU Ухов.