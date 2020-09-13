Махонин в Перми сделал первое заявление после выборов губернатора

Дмитрий Махонин лидирует на выборах пермского губернатора Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Дмитрий Махонин, который после обработки около 40% бюллетеней, лидирует на выборах губернатора Пермского края, сделал свое первое заявление. Корреспондент URA.RU с места встречи кандидатов сообщает, что Махонин в первую очередь сказал про свои предвыборные обещания. Он также заявил, что его рабочий день 14 сентября начнется, как обычно, с совещания.

«Впереди еще больше работы. И работа только начинается на самом деле. Поскольку, все те обещания, которые были заявлены в этой [предвыборной] кампании будет исполнено. И это наша основная задача», — заявил Махонин.

По данным краевой избирательной комиссии, после обработки 40% бюллетеней, на выборах главы региона лидирует Махонин. Он набирает 76,34% голосов, на втором месте Ксения Айтакова от КПРФ — 13,27%, на третьем месте Олег Постников от ЛДПР — 5,41% голосов. Евгений Козлов от «Патриотов России» набирает 2,33% голосов.