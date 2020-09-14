Вероника Куликова назвала выборы «непрозрачными» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Региональное отделение «Справедливой России» в Пермском крае не признало итоги довыборов в краевой парламент по округу №2. Об этом заявила на своей странице в соцсетях сообщила председатель совета реготделения партии, депутат гордумы Перми Вероника Куликова. Она усомнилась в итоговых цифрах, которые набрал кандидат от партии Владимир Степанов и назвала процедуру подсчета голосов непрозрачной.

«С учетом непрозрачности процедуры подсчета голосов, а также серьезным расхождением данных избиркома и данных экзитпола, как формы общественного контроля выборов, „Справедливая Россия“ в Пермском крае не признает результаты довыборов в законодательное собрание по округу №2», — написала Куликова.

Куликова пояснила, что подсчет голосов «шел до самого утра», хотя на всех участках по второму округу были установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). Это, по ее мнению, может говорить о том, что на избирательных участках «кто-то мудрил».

В избирательной комиссии Пермского края доводы Куликовой назвали необоснованными. Там пояснили, что «во всех участковых и территориальных комиссиях работали представители партии, которые подписали итоговые протоколы и не оставили ни одного „особого мнения“».

Длительность подсчета голосов в крайизбиркоме объяснили тем, что, согласно закону, «сначала производится подсчет и ввод протоколов в систему ГАС „Выборы“ по выборам губернатора, а уже затем — довыборам в краевой парламент и муниципальным выборам».

Согласно данным крайизбиркома, победу на довыборах в округе №2 одержал Вячеслав Григорьев, набравший 46,36% голосов избирателей. У Степанова 11,79% голосов. За кресло депутата также боролись Леонид Любимов (КПРФ), Георгий Балашов (КПРФ), Валерий Смолин («Демократическая партия России»), Константин Лоран («Партия Прогресса») и Владимир Зыков (Партия «За справедливость»).