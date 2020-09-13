13 сентября 2020

Назначен суд по уголовному делу экс-мэра Челябинска Тефтелева

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Тефтелеву. Челябинск, тефтелев евгений
Евгений Тефтелев признал вину и готов предстать перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Центральный районный суд Челябинска назначил дату первого заседания по уголовному делу обвиняемого во взяточничестве экс-мэра города Евгения Тефтелева. Оно состоится 22 сентября, сообщили URA.RU в суде.

«Заседание начнется 22 сентября. Оно начнется в 16:00», — пояснили в суде. «Первое заседание будет установочным. На нем решится, пройдет ли процесс за один или несколько дней, благодаря заключенному Тефтелевым соглашению со следствием. Либо же суд может растянуться, если будут вызывать и заслушивать свидетелей», — пояснил источник URA.RU в правоохранительных органах. Сторона защиты воздерживается от комментариев о перспективах дела.

Следствие пришло к выводу, что в бытность главой Челябинска Тефтелев и его подчиненный, начальник управления капстроительства Евгений Пашков, получили взятку в 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Деньги предназначались за содействие в получении муниципального контракта на строительство школы в микрорайоне Парковом.

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре прошлого года в Магнитогорске. Экс-мэр признал вину и был переведен под домашний арест. Пашков вины не признал и остается в СИЗО. Селещук проходит по делу свидетелем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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