ФСБ провела обыски в администрации челябинского района, возбуждено уголовное дело

ФСБ наведалась в администрацию Кунашакского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении руководителя контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Кунашакского района Гульнары Каримовой возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Дома у Каримовой и в администрации района сотрудники УФСБ провели обыски, сообщили «URA.RU» источники в силовых структурах.

Пока дело по эпизоду с выплатой незаконной премии в 2015 году, когда Каримова была замглавы района, а районом руководил Вадим Закиров, позже осужденный за получение взяток. «Она подписала распоряжение о выплате премии одной из сотрудниц, та премию получила, а половину отдала ей, Каримовой, — рассказал источник. — Но это только один эпизод, будут расследоваться и другие. Решается вопрос о задержании».

По словам источника, дома у Каримовой нашли целый ряд предметов, которые были закуплены, согласно документам, для муниципальных нужд. В том числе насос для мойки автомобилей.

В 2017 году Каримова уволилась из администрации и возглавила контрольно-ревизионной комиссию, подведомственную собранию депутатов района. Официальные источники информацию об обысках и уголовном деле пока не комментируют. Глава района Сибагатулла Аминов подтвердил, что в здании администрации района, где также находится собрание депутатов, проходили оперативно-следственные действия.

«Обыски у Каримовой и у нее дома были, — сообщил „URA.RU“ Аминов. — Но ФСБ с нами подробностями не делится. Каримова как председатель КРК подконтрольна собранию депутатов».