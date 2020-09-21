С Фургала потребовали 1,5 млрд рублей по уголовному делу

Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют с него 1,5 млрд рублей в качестве компенсации за организованные убийства. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина.

«Родственники Олега Булатова и Александра Смольского заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд рублей в виде компенсации морального ущерба», — цитирует ТАСС Ларкину. По ее словам, следствие доказало, что ущерб нанесен преступлением Фургала.

Фургал официально обвиняется в организации убийств бизнесменов Олега Булатова и Евгения Зори. Также ему вменяется покушение на предпринимателя Александра Смольского, передает телеканал 360. Заседание по делу Фургала проходило 21 сентября. По его итогам суд огласил, что экс-губернатор будет находиться в СИЗО до 9 декабря.