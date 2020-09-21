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Инсайд: за штурвалом разбившегося самолета в ХМАО был мэр

© Служба новостей «URA.RU»
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За штурвалом гидросамолета, который разбился на озере Высынглор, находился бывший глава Сургутского района ural-trans.sledcom.ru

За штурвалом частного самолета Че-27, который разбился на озере Высынглор, находился бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. Об этом URA.RU сообщил источник агентства в силовых структурах.

На борту вместе с экс-главой находился еще один пассажир. В результате крушения никто не погиб, они сами смогли вызвать спасателей. За пострадавшими прилетел вертолет Ми-8. Сейчас обстоятельства ЧП устанавливает Уральское СУ на транспорте СКР, по предварительным данным гидросамолет потерпел крушение в момент взлета, добавил источник.

Сейчас сотрудники надзорного ведомства выясняют, было ли у пилота разрешение на полет, и проводилось ли обследование авиасудна перед взлетом. Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до Макущенко — его телефон отключен.

Ранее URA.RU писало, что самолет-амфибия Че-27 упал в Сургутском районе. На борту легкомоторного транспортника находилось 4 человека. Пилот и пассажиры самолета доставлены в Сургут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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