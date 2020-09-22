22 сентября 2020

Челябинский губернатор собрал элиту на новой для себя площадке. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск , моисеев денис, исполком ер, текслер алексей, векшин анатолий
Алексей Текслер (слева) впервые появился в региональном исполкоме «Единой России» во главе областного отделения партии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер приехал в региональный исполком «Единой России» на первое заседание президиума политсовета после того, как он возглавил областное отделение партии. Его встретили у входа куратор внутренней политики, замглавы региона Анатолий Векшин и руководитель РИК Денис Моисеев, передает корреспондент URA.RU.

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«На заседании утвердили новое руководство заксобрания области, руководителей местных представительных органов [городских и районных собраний депутатов]. Состав президиума увеличен до 25 человек. В него войдут [детский омбудсмен Евгения] Майорова, [директор ОТВ] Олег Гербер, [президент компании „Бовид“ депутат ЗСО] Михаил Видгоф и еще несколько новых людей», — рассказал URA.RU участник заседания.

Перед заседанием президиума Текслер собрал новое руководство ЗСО. Там он объяснил, почему «Справедливая Россия» и «Зеленая альтернатива» получили соответственно должности руководителей комитетов по регламенту и депутатский этике, а также по экологии и природопользованию. «Этим решением мы показываем, что, как говорится, плывем в одной лодке, работаем конструктивно, движемся в одном направлении», — сказал губернатор.

Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск
Экс-лидер челябинских единороссов Владимир Мякуш (справа) приехал вместе с экс-руководителем регионального исполкома партии Александром Мотовиловым
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск
На заседание приехала член президиума «ЕР», первый вице-губернатор Ирина Гехт
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск
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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Алексей Текслер приехал в исполком партии Единая Россия. Челябинск
Станислав Мошаров (в центре) и другие единороссы были в масках
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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