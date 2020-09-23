Следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рэпер Эллей (Эльмин Гулиев), который сбил троих человек в центре Москвы, в момент ДТП был под воздействием наркотиков. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения», — цитирует Волк ТАСС. Следствие переквалифицировало обвинение на более тяжкое. Теперь Гулиеву грозит до семи лет лишения свободы. Таганский районный суд Москвы арестовал рэпера на два месяца.

По данным телеграм-канала Life Shot, виновник аварии отрицает, что употреблял наркотики. Он утверждает, что пил таблетки и делал уколы из-за остеохондроза. Отмечается, что ранее он уже 49 раз нарушал ПДД и был судим за грабеж.

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября. По предварительной версии, рэпер на Infiniti столкнулся с Mercedes. От удара иномарку музыканта отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали, в том числе спутницу рэпера.