21 сентября 2020

Life: в ДТП с рэпером в центре Москвы пострадала звезда Tik Tok

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на Остоженке. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
В ДТП постралали трое пешеходов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одной из пострадавших в аварии с участием рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) в центре Москвы оказалась популярная в Tik Tok блогерша Ангелина.

«У девушки более 247 тысяч подписчиков в соцсети. <…>. В момент аварии Ангелина находилась в Infiniti с музыкантом», — пишет Life. У девушки, как отмечается, много совместных видео с Гулиевым в Tik Tok. Издание уточняет информацию о ее состоянии.

Исполнитель, который ехал за рулем Infiniti и сбил пешеходов, сказал в беседе РЕН ТВ, что действительно был в машине с девушкой (имя не назвал), а также признался, что превысил скорость. Говорит, ехал «чуть больше 80 км/ч». Само происшествие он объяснил тем, что «уходил от удара».

Ранее стало известно, что певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил трех пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Дептранс Москвы сообщил, что исполнитель двигался на красный сигнал светофора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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