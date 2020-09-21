Life: в ДТП с рэпером в центре Москвы пострадала звезда Tik Tok

Одной из пострадавших в аварии с участием рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) в центре Москвы оказалась популярная в Tik Tok блогерша Ангелина.
«У девушки более 247 тысяч подписчиков в соцсети. <…>. В момент аварии Ангелина находилась в Infiniti с музыкантом», — пишет
Исполнитель, который ехал за рулем Infiniti и сбил пешеходов, сказал в беседе РЕН ТВ, что действительно был в машине с девушкой (имя не назвал), а также признался, что превысил скорость. Говорит, ехал «чуть больше 80 км/ч». Само происшествие он объяснил тем, что «уходил от удара».
Ранее стало известно, что певец Эльмин Гулиев (Эллей) в центре Москвы на внедорожнике Infiniti врезался с Mercedes, а после сбил трех пешеходов. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Дептранс Москвы сообщил, что исполнитель двигался на красный сигнал светофора.
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