В Челябинской области ждут вакцину от коронавируса и пытаются докупить вакцину от гриппа Фото: ГУП Формация

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 сентября — 288-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 198-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 166, выздоровели 12 506 и скончались 456 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 122 241 (+6 431) случаев заражения. Вылечились 923 699 (+5 750) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 19 799 (+150) человек — 1,7% от заразившихся.

Область подтвердила рекорд заражений

В Челябинской области по данным на 23 сентября зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе заболели шесть школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. С конца прошлой недели заболеваемость не опускается ниже 77 случаев за сутки, периодически поднимаясь до рекордных за последние месяцы показателей 80-81 случаев. Умерли три человека в возрасте 66, 77 и 40 лет, заразившиеся коронавирусом. Для двух из них непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония, пояснили URA.RU в оперштабе. Выписали из больниц за сутки 75 человек, с начала пандемии — 12 506 жителей области.

Скачок отмечен и в России

За минувшие сутки в России зафиксирован 6 431 новый случай заражения коронавирусом, последний раз так было в середине июля. Москва остается лидером по заболеваемости — 970 новых случаев коронавируса. Второе место занимает Московская область — 215 больных, третье — Санкт-Петербург (+208). В регионах УрФО самая высокая заболеваемость в Свердловской области (+125). Столько же зараженных в ХМАО. Дальше в списке расположилась Челябинская область, ЯНАО (+75), Пермский край (+74) и Тюменская область (+63). Меньше всего новых инфицированных в Курганской области (+30).

Коронавирус сорвал праздники в челябинском вузе

До особого распоряжения в учебных корпусах и общежитиях Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) запрещены массовые мероприятия и усилены меры дезинфекции, занятия физкультурой могут быть перенесены на улицу. Все запланированные мероприятия: КВН, «Первые шаги», концерт ко дню рождения университета, масштабные факультетские конференции переводятся в онлайн-формат. Причина в заболевании преподавателя.

Челябинцы не могут купить вакцину от гриппа

Челябинские власти не смогли купить дополнительную партию вакцины от гриппа из-за ее дефицита. На соответствующий аукцион не заявился ни один участник. «Нам вакцины хватает. Но хотели на всякий случай приобрести дополнительную партию. Однако на рынке нет излишков, никто на аукцион не заявился. Будем еще раз объявлять торги», — рассказала URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт.

У российской вацины от COVID появился конкурент

Компания Johnson& Johnson (США) запустила массовые испытания вакцины против коронавируса. Она существенно отличается от российской. Американский препарат можно хранить при 2-8 градусах Цельсия выше нуля, а российский Sputnik V — при минус 18. Также вакцина от Johnson& Johnson вводится однократно, отечественная — в два приема.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.