В Сербии разбился истребитель

МиГ-21 потерпел крушение во время очередного полетного задания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сербии разбился МиГ-21, который закреплен за Военно-воздушными силами страны. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Разбился самолет МиГ-21 сербской армии», — говорится на сайте оборонного ведомства Сербии. Там добавили, самолет разбился во время очередного летного задания. На место происшествия направили бригаду поисково-спасательной службы, уточнили в минобороны республики. О том выжил ли экипаж, не сообщается.