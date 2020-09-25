В Сербии разбился истребитель

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
МиГ-21 потерпел крушение во время очередного полетного задания Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сербии разбился МиГ-21, который закреплен за Военно-воздушными силами страны. Об этом сообщили в минобороны республики.

«Разбился самолет МиГ-21 сербской армии», — говорится на сайте оборонного ведомства Сербии. Там добавили, самолет разбился во время очередного летного задания. На место происшествия направили бригаду поисково-спасательной службы, уточнили в минобороны республики. О том выжил ли экипаж, не сообщается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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