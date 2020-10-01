01 октября 2020

Свердловскому губернатору Куйвашеву выбирают образ для выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловского губернатора ждут на фотосессию в стиле «деловой портрет» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев готовится к масштабной фотосессии для создания нового официального образа. Как стало известно URA.RU, до конца недели его ждут в одной из фотостудий Екатеринбурга на программу «деловой портрет». Техзадание предусматривает возможность съемки политика с разным цветовым фоном, пожеланий по какому-либо антуражу, в том числе столам или стульям, нет.

«В техзадании никак не описывается характер применения фото, но подобные съемки обычно заказывают для фотографий в журналах или перед выборами», — утверждает представитель одной из фотостудий Екатеринбурга. Директор департамента информационной политики региона Юлия Прыткова заявила URA.RU, что фотобанк губернатора пополняется регулярно.

Фотосессия в стиле «деловой портрет» может свидетельствовать о подготовке материалов для агитационно-печатных материалов, рассуждает один из уральских политологов. Учитывая, что в 2021 году в Свердловской области пройдут, в том числе, выборы депутатов Законодательного собрания региона, новые фотографии могут быть использованы на плакатах в поддержку «Единой России». Косвенно эту гипотезу подтверждает тот факт, что в 2016 году губернатор возглавлял список партии на аналогичной кампании, а в агитации использовались билборды с его портретом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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