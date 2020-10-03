Россиянам рассказали, как вернуть отправленные мошенникам деньги

Эксперт рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шансы вернуть деньги, отправленные владельцем банковской карты мошенникам, зависят от оперативности обращения пострадавшего в полицию и профессионализма правоохранителей. Тратить время на просьбы в адрес банка отменить транзакцию смысла нет. Об этом журналистам рассказала руководитель практики уголовного права Национальной юридической службы «Амулекс» Алена Зеленовская.

Если перевод или оплата были инициированы владельцем карты, банк не сможет ничего сделать, уверяет эксперт. А если мошенники получили информацию о банковской карте (номер, пин-код, СVV-код, код подтверждения операции), то шансы вернуть похищенные деньги через банк равны нулю. Зеленовская советует сразу обратиться с в полицию с заявлением о совершенном преступлении.

«Обязательно обратитесь в полицию с заявлением о преступлении. При этом в своем заявлении желательно изложить обстоятельства как можно подробнее: постарайтесь вспомнить имена „менеджеров“, сделать скриншоты с исходящими номерами телефонов, данных карты получателя и отразить другие важные сведения», — приводит агентство «Прайм» слова собеседницы. Дальше все будет зависеть от профессионализма сотрудников полиции. Вернуть деньги пострадавшему удастся только в том случае, если преступником задержат.

Говоря о покупках в интернет-магазинах, Зеленовская обратила внимание на два нюанса. Если покупателя просто не устроил товар, он может вернуть товар и потребовать возврата денег в течение семи дней. Если товар не пришел вовсе, следует так же обращаться в полицию.