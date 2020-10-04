Сегодня, 5 октября — 299-й день с момента выявления коронавируса и 209-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 215 001 (+10 499) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 10 161 (+84) человек. Выздоровело 6 933 (+43) заразившихся, умерло (непосредственно от COVID-19) — 290 пациентов.
Из 84 новых инфицированных, выявленных в Пермском крае — 29 мужчин, 54 женщины, один ребенок. Все заболевшие
В Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ужесточают ограничения. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с COVID-19. Так, до 18 октября продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Еще на две недели продлены ограничения в отношении ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений. Кроме того, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил ужесточить меры в отношении нарушителей масочного режима. По его словам, речи к возврату прежних ограничений не идет, но «необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий».
Сотрудников прикамских предприятий и организаций переведут на удаленный режим работы. Соответствующую рекомендацию дал оперштаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что работников предлагается перевести на удаленку в том случае, если это не нанесет ущерб для производственного процесса. На дистанционный режим работы предложено также перейти работникам, страдающим хроническими заболеваниями и сотрудникам, ухаживающим за гражданами из так называемой группы риска.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву усилить диспетчерский центр «неотложки». Он отметил, что
В Пермском крае тест на коронавирус прошел каждый пятый житель. По данным на 4 октября,
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