В Пермском крае вирусом заразились свыше 10 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 октября — 299-й день с момента выявления коронавируса и 209-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 215 001 (+10 499) инфицированных. В Пермском крае коронавирус выявлен у 10 161 (+84) человек. Выздоровело 6 933 (+43) заразившихся, умерло (непосредственно от COVID-19) — 290 пациентов.

Из 84 новых инфицированных, выявленных в Пермском крае — 29 мужчин, 54 женщины, один ребенок. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении , круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов. Ежесуточный прирост больных в крае составил 0,8% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) по данным на 4 октября составляет 1,09 (на 3 октября — 1,1).

В Пермском крае в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, ужесточают ограничения. Решение принято краевым оперштабом по борьбе с COVID-19. Так, до 18 октября продлен режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Еще на две недели продлены ограничения в отношении ночных клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений. Кроме того, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил ужесточить меры в отношении нарушителей масочного режима. По его словам, речи к возврату прежних ограничений не идет, но «необходимо принять особые меры в сферах транспорта, ритейла, предприятий».

Сотрудников прикамских предприятий и организаций переведут на удаленный режим работы. Соответствующую рекомендацию дал оперштаб по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что работников предлагается перевести на удаленку в том случае, если это не нанесет ущерб для производственного процесса. На дистанционный режим работы предложено также перейти работникам, страдающим хроническими заболеваниями и сотрудникам, ухаживающим за гражданами из так называемой группы риска.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минздраву усилить диспетчерский центр «неотложки». Он отметил, что проблема с дозвоном у жителей региона остается . С 4 октября число операторов увеличено в два раза. При этом сотрудники должны быть подготовлены и обладать базой знаний по ОРВИ, гриппу и коронавирусу, чтобы направить вызов в нужное отделение помощи. По ее словам министра здравоохранения края Оксаны Мелеховой, на единый телефон неотложной помощи ежесуточно поступает порядка 5 тыс. вызовов. Это в 1,5 раза больше, чем в августе.

В Пермском крае тест на коронавирус прошел каждый пятый житель. По данным на 4 октября, в регионе проведено 600 073 исследования на COVID-19 (в среднем, в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований). Обследовано 525,3 тыс. жителей региона. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные — в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.