В Челябинске умер журналист с коронавирусом

В Челябинске скончался журналист «Вечернего Челябинска» Барлык Альмагамбетов. Его смерть URA.RU подтвердили в редакции СМИ. У Альмагамбетова был диагностирован коронавирус.
«В сентябре наш коллега был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Уже в больнице он пережил инфаркт. Врачи сумели спасти его, однако к началу октября поражение легких превысило 90 процентов», — уточнили URA.RU в редакции.
Альмагамбетов трудился в издательском доме «Гранада Пресс», куда входит газета, много лет. В этом году ему исполнилось 54 года. Коллектив редакции выразил соболезнования родным и близким коллеги.
«Он был великолепным журналистом, верным товарищем и прекрасным человеком. Мы скорбим, мы не можем в это поверить. Соболезнуем близким Барлыка», — рассказали в URA.RU в редакции газеты.
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