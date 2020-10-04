04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020

В Челябинске умер журналист с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисту было 54 года Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске скончался журналист «Вечернего Челябинска» Барлык Альмагамбетов. Его смерть URA.RU подтвердили в редакции СМИ. У Альмагамбетова был диагностирован коронавирус.

«В сентябре наш коллега был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Уже в больнице он пережил инфаркт. Врачи сумели спасти его, однако к началу октября поражение легких превысило 90 процентов», — уточнили URA.RU в редакции.

Альмагамбетов трудился в издательском доме «Гранада Пресс», куда входит газета, много лет. В этом году ему исполнилось 54 года. Коллектив редакции выразил соболезнования родным и близким коллеги.

«Он был великолепным журналистом, верным товарищем и прекрасным человеком. Мы скорбим, мы не можем в это поверить. Соболезнуем близким Барлыка», — рассказали в URA.RU в редакции газеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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