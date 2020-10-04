04 октября 2020
03 октября 2020
02 октября 2020
01 октября 2020

Депутат из ХМАО вылечился от коронавируса. В думе обсуждают выход из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, айсин ринат
Депутату Думы ХМАО Ринату Айсину понадобилось две недели для победы над коронавирусом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Депутат думы ХМАО Ринат Айсин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальных сетях.

«Две недели я пролежал дома вместе со своей семьей. Семья не заболела, слава Богу. Я перенес это заболевание достаточно легко. <…> Спасибо всем, кто переживал и волновался за меня в социальных сетях. Прошу прощения у всех, кто получил определенные неудобства за счет контакта со мной. Я извиняюсь перед вами. Спасибо всем врачам, которые приходили и очень профессионального делали свою работу», — сообщил Айсин в своем видеообращении. Он также посоветовал югорчанам приобрести пульксиметр (прибор, измеряющий уровень кислорода в крови — прим. ред.) и принимать витамины.

В сентябре из-за болезни Айсина Дума ХМАО ушла на карантин и депутаты проводили свои заседания в режиме онлайн. В информационно-аналитическом управлении окружного парламента журналисту агентству сообщили о том, что формат работы югорской думы в октябре будет известен на следующей неделе.

Ранее URA.RU сообщало, что о болезни Айсина стало известно сразу после инаугурации губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В окружной думе было принято решение о переходе на дистанционный режим проведения заседания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...