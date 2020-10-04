Депутат думы ХМАО Ринат Айсин вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил у себя в аккаунте в социальных сетях.
«Две недели я пролежал дома вместе со своей семьей. Семья не заболела, слава Богу. Я перенес это заболевание достаточно легко. <…> Спасибо всем, кто переживал и волновался за меня в социальных сетях. Прошу прощения у всех, кто получил определенные неудобства за счет контакта со мной. Я извиняюсь перед вами. Спасибо всем врачам, которые приходили и очень профессионального делали свою работу», — сообщил Айсин в своем видеообращении. Он также посоветовал югорчанам приобрести пульксиметр (прибор, измеряющий уровень кислорода в крови — прим. ред.) и принимать витамины.
В сентябре из-за болезни Айсина Дума ХМАО ушла на карантин и депутаты проводили свои заседания в режиме онлайн. В информационно-аналитическом управлении окружного парламента журналисту агентству сообщили о том, что формат работы югорской думы в октябре будет известен на следующей неделе.
Ранее URA.RU сообщало, что о болезни Айсина стало известно сразу после инаугурации губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В окружной думе было принято решение о переходе на дистанционный режим проведения заседания.
Подписывайтесь на URA.RU в