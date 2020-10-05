Пермских депутатов назвали сектантами

Александровские депутаты впервые после раскола думы сделали официальное заявление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Александровском округе (Пермский край) депутаты расколотой на два лагеря думы, впервые выступили с официальным обращением. Видеообращение, которое адресовано жителям округа, размещено в соцсетях. В нем некоторые депутаты заявили, что на заседаниях думы подвергаются необоснованным оскорблениям, а сами заседания «превратились в спектакль». Они обвинили в этом председателя думы Марину Зимину, а та, в свою очередь, назвала коллег «сектантами».

«Сейчас пользуясь своим положением, Марина Александровна [Зимина] диктует главе района [Светлане Богатыревой] свои правила, которые глава района вынуждена исполнять, иначе заседания думы будут превращаться в хорошо разыгранный спектакль. Этот спектакль и сейчас происходит на заседаниях думы. И для того, чтобы оклеветать, оскорбить и унизить неугодных депутатов [на заседания думы] приглашаются специально подготовленные люди», — заявили народные избранники.

Получить комментарий Зиминой не удалось — ее телефон оказался недоступен. В комментариях к видео председатель назвала записавших видеообращение депутатов «сектой». Ранее муниципальные депутаты попросили Зимину рассмотреть вопрос о проведении внеочередного заседания думы с целью досрочного избрания главы, но получили отказ. Помимо того, Зимина обвинила одного из депутатов — Дмитрия Мельчакова — в попытке захвата власти, отметив, что тот пытался запугать кандидата на кресло мэра.

Александровский округ, после преобразования муниципалитета, почти год остается без руководителя. Сейчас борьбу за кресло главы ведут два кандидата: руководитель МУП «Теплоэнергетика», экс-глава Александровска Владимир Хомякова и депутат думы Александровского округа Ольга Лаврова. Заседание думы, на котором депутаты должны выбрать главу, назначено на 21 октября.