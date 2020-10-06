С 1 октября в области прекращена выплата пособий на детей для неработающих родителей
Тюменский ТЦ снесут для расширения дороги — пособия на детей больше не будут выплачивать — Казахстан ограничил движение через границу — тюменский депутат обнаружил нарушения на выборах. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:
В Тюмени снесут торговый центр
- Тюменский ТЦ «Европа», деятельность которого была остановлена в 2018 году из-за нарушений норм пожарной безопасности, будет снесен. После ликвидации объекта будет расширена улица, на которой он находится.
Дополнительные выплаты на детей больше не будут производить
- С 1 октября в регионе завершили выплачивать пособия на детей безработным родителям. По словам чиновником, для получения новых пособий в максимальном размере необходим определенный трудовой стаж.
Пограничники сообщили об ужесточении въезда в Казахстан
- Казахстан ужесточил правила передвижения через свою границу в связи с коронавирусом. Теперь на территорию страны не будут пускать граждан РФ, не сдавших тест на коронавирус.
В тюменском районе разгорается политический скандал
- Кандидат в думу Усальского сельского поселения Альберт Азизов обнаружил несуществующих людей в списках проголосовавших. Также он заявил о том, что сельчан, которые отдали за него свой голос, в два раза больше, чем отражено в протоколах.
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