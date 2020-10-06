06 октября 2020
05 октября 2020

Самое актуальное в Тюменской области на 7 октября. Жителям не будут выплачивать пособие на детей, депутат нашел «мертвые души»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, деньги, социальное пособие, материальные выплаты, деньги в руке
С 1 октября в области прекращена выплата пособий на детей для неработающих родителей Фото: depositphotos.com

Тюменский ТЦ снесут для расширения дороги — пособия на детей больше не будут выплачивать — Казахстан ограничил движение через границу — тюменский депутат обнаружил нарушения на выборах. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 7 октября — в обзоре URA.RU:

В Тюмени снесут торговый центр

  • Тюменский ТЦ «Европа», деятельность которого была остановлена в 2018 году из-за нарушений норм пожарной безопасности, будет снесен. После ликвидации объекта будет расширена улица, на которой он находится.

Дополнительные выплаты на детей больше не будут производить

  • С 1 октября в регионе завершили выплачивать пособия на детей безработным родителям. По словам чиновником, для получения новых пособий в максимальном размере необходим определенный трудовой стаж.

Пограничники сообщили об ужесточении въезда в Казахстан

  • Казахстан ужесточил правила передвижения через свою границу в связи с коронавирусом. Теперь на территорию страны не будут пускать граждан РФ, не сдавших тест на коронавирус.

В тюменском районе разгорается политический скандал

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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