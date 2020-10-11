Доцент пермской фармакадемии лечила коронавирус дома и умерла

У преподавателя вуза, возможно, было сопутствующее заболевание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Преподаватель Пермской государственной фармакадемии (ПГФА) скончался от двусторонней пневмонии. Об этом URA.RU сообщил источник в высшем учебном заведении. Он уточнил, что речь идет о доценте кафедры аналитической химии ПГФА Екатерине Букановой. Женщина, с подозрением на коронавирус, лечилась дома, но когда ее самочувствие резко ухудшилось, вызвала скорую. Однако медики посоветовали ей самой дойти до больницы.

«Позвонила в скорую, ей сказали приезжать самой. У нее был сахарный диабет. В больнице выявили двустороннюю пневмонию, выписали какие-то антибиотики. Она приехала домой и умерла», — рассказал источник.

Ректор фармакадемии Алексей Турышев подтвердил URA.RU информацию о смерти сотрудника вуза. По словам Турышева, 45-летняя женщина находилась на больничном с конца сентября. «Она скончалась 2 октября. Официальных фактов, подтверждающих, что преподаватель умерла от коронавируса, мы не имеем», — пояснил Турышев.

Ранее стало известно, что ПГФА перевела студентов на дистанционное обучение из-за выявленных в вузе случаев коронавируса. Удаленное обучение введено в фармакадемии с понедельника, 12 октября.