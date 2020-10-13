13 октября 2020

Тихановской вручили международную политическую премию

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Светлана Тихановская, тихановская светлана
Светлане Тихановской присудили такую же премию, как Майку Помпео Фото: Sergei Grits, AP/TASS
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна. Награду в онлайн-режиме вручил американский неправительственный Международный республиканский институт.

«Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии. Это наша обязанность и единственный путь вперед», — приводит ТАСС речь Тихаровской на награждении.

Премию присудили и госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео. Также награда досталась члену парламента Уганды и музыканту Бобби Вайну, который сделал из своей речи музыкальный номер в стиле регги.

Американский неправительственный Международный республиканский институт работает с Госдепом Штатов и фондами, которые финансируют проамериканские силы. По решению российской Генпрокуратуры деятельность института в России считается нежелательной.

13 октября Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, угрожая ему забастовками на предприятиях, пишет «Национальная служба новостей». При этом сам Лукашенко заявляет, что это он помог Тихановской бежать в Литву, но та забыла его помощь, сообщает RT.

Светлана Тихановская стала известна миру после президентских выборов в Беларуси 9—10 августа. Тогда в президентской гонке победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Тихановская набрала только 10%, но отказалась признавать свое поражение. После этого в Беларуси начались массовые протесты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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