Тихановской вручили международную политическую премию

Бывшая кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская получила премию имени Джона Маккейна. Награду в онлайн-режиме вручил американский неправительственный Международный республиканский институт.
«Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии. Это наша обязанность и единственный путь вперед», — приводит ТАСС речь Тихаровской на награждении.
Премию присудили и госсекретарю Соединенных Штатов Майку Помпео. Также награда досталась члену парламента Уганды и музыканту Бобби Вайну, который сделал из своей речи музыкальный номер в стиле регги.
Американский неправительственный Международный республиканский институт работает с Госдепом Штатов и фондами, которые финансируют проамериканские силы. По решению российской Генпрокуратуры деятельность института в России считается нежелательной.
13 октября Тихановская поставила Лукашенко ультиматум, угрожая ему забастовками на предприятиях, пишет «Национальная служба новостей». При этом сам Лукашенко заявляет, что это он помог Тихановской бежать в Литву, но та забыла его помощь, сообщает RT.
Светлана Тихановская стала известна миру после президентских выборов в Беларуси 9—10 августа. Тогда в президентской гонке победил Александр Лукашенко с 80% голосов. Тихановская набрала только 10%, но отказалась признавать свое поражение. После этого в Беларуси начались массовые протесты.
Подписывайтесь на URA.RU в