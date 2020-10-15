Пермское министерство покинуло сразу два замминистра

Ирина Григоренко и Ренат Бекишев покинули кресло замминистров Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Министерство экономического развития Пермского края покинули сразу два заместителя министра: Ирина Григоренко и Ренат Бекишев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе краевого минэкономики.

У заместителя министра [Ирины] Григоренко вчера был последний рабочий день. До этого она находилась в отпуске. Бекишев покинул минэк практически одновременно с [экс-министром экономразвития края] Колесниковым, 28 сентября», — уточнила пресс-секретарь минэкономики края Юлия Хлобыст.

Бекишев был назначен замминистра экономразвития в ноябре 2019 года. Он курировал направления инвестиционной деятельности, развития конкуренции, оценки регулирующего воздействия и государственно-частного партнерства. Григоренко отвечала за вопросы внешнеэкономической деятельности.

Ранее пост министра экономического развития Пермского края покинул Максим Колесников. Он перешел на работу в минэкономразвтития РФ, где получил должность был советника министра Максима Решетникова.

Сейчас пермское минэкономразвития в статусе «и.о.» возглавляет Татьяна Чуксина. Исполняющей обязанности первого замминистра возложены на Надежду Трусову. В ведомстве уточнили, что вопрос по остальным кандидатам пока решается, документы на согласование по ним подготовлены.