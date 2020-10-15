Правила выборов в свердловское заксобрание могут измениться уже в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вопрос об изменении соотношения депутатов-одномандатников и депутатов-списочников в свердловском заксобрании может быть вновь поднят до конца 2020 года. Об этом сообщил URA.RU источник в областном парламенте.

«Теоретически изменить схему избрания депутатов возможно до назначения выборов следующего созыва, то есть до июня 2021 года. Однако есть мнение, что система должна измениться не менее, чем за полгода до дня голосования, чтобы все участники избирательного процесса имели возможность подготовиться к выборам по новым правилам», — сказал собеседник агентства.

Между тем, директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин рассказал URA.RU, что тема обсуждалась на закрытом совещании с главами партийных фракций у спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной. «Пришли к выводу, что в нашем регионе это нецелесообразно, и проще оставить так как есть — в пропорции 50/50», — рассказал Николай Воронин. Впрочем, отметил он, возврат к обсуждению этой темы возможен, если соответствующий сигнал будет транслирован с федерального уровня, но пока предпосылок к этому нет.

Как писало URA.RU, вопрос поднял на совещании в уральском полпредстве лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев. Полпред Николай Цуканов заверил его в том, что схема 50/50 при избрании свердловского парламента вполне устраивает Москву. Тема возможного сокращения мандатов для списочников волнует оппозицию, поскольку в избирательных округах, как правило, выигрывают единороссы.