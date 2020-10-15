Вице-мэр-долгожитель из ХМАО ушла из большой политики

Анна Шерстнева прошла путь от специалиста до заместитель главы Сургута Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Сургута ушла в отставку заместитель главы города Анна Шерстнева, курирующая финансово-экономический блок. Она проработала в мэрии больше 23 лет. Об ее уходе URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Шерстнева ушла в отпуск с последующим увольнением. Это решение, с одной стороны, может быть связано с ее усталостью и состоянием здоровья. А с другой, с желанием [главы Сургута Вадимом] Шуваловым обновить часть команды, которая ответственна за экономику и привлечение инвестиций», — сообщил инсайдер.

Он также добавил, что среди кандидатов на замену Шерстневой рассматриваются персоналии как среди действующих чиновников мэрии, так и привлеченные специалисты. В пресс-службу мэрии Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Сургута сменился еще и директор департамента финансов. На смену Елене Дергуновой пришла Маргарита Новикова, которая до этого являлась главным бухгалтером мэрии.