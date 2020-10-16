16 октября 2020

Семья сгоревшей журналистки указала на виновников ее гибели

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Родные Славиной уверены в том, что она трагедия произошла из-за давления силовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Муж и дети Ирины Славиной, сгоревшей около здания МВД в Нижнем Новгороде, написали открытое письмо. Они считают виновными всех людей, которые осуществляли давление на журналистку. Заявление семьи было опубликовано на странице дочери журналистки в Facebook.

«Мы считаем, что непосредственную ответственность за то, что произошло, несут лица, организовавшие и осуществлявшие давление на Ирину», — сообщает на своей странице в соцсетях ее дочь Маргарита Мурахтаева. В письме она уточняет, что считает преследование ее матери давлением, из-за которого погибла Славина.

Семья заявляет, что этот шаг они расценивают как привлечение внимания общества к происходящему в стране. При этом уточняют, что Славина подвергалась давлению многие годы через постоянные обвинения, суды, штрафы и обыски, которые продолжаются и после ее гибели.

Губернатор Нижегородской области пообещал, что расследование по факту гибели журналистки пройдет на высшем уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков выразил свои соболезнования родным и близким. По его словам, власти региона должны разобраться в произошедшем, напоминает RNS. А Совет при президенте России по правам человека обратился к Генпрокуратуре РФ с просьбой проверить действия нижегородских силовиков после гибели Славиной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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