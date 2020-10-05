Дмитрий Песков уверен, что Глеб Никитин разберется в том, что стало причиной самоубийства журналистки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле принесли соболезнования близким погибшей журналистки Ирины Славиной, сгоревшей возле здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это трагическое происшествие, и мы соболезнуем ее близким», — сказал Песков. Он отметил, что не располагает подробностями произошедшего. Пресс-секретарь подчеркнул, что во всем пообещал разобраться губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нет причин сомневаться в нем.

Ранее Никитин заявил, что расследование смерти журналистки пройдет на высшем уровне. По словам главы региона, он уважал ее, и это было взаимно. Славина возглавляла сетевое издание «КозаПресс». Она сгорела у здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее квартире проводили обыски и изъяли телефон, ноутбук и другие средства хранения информации. Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства, передает VSE42.Ru.