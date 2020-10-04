Нижегородский губернатор пообещал расследовать смерть Славиной

Глеб Никитин рассказал, что лично знал Ирину Славину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что расследование смерти журналистки Ирины Славиной пройдет на высшем уровне. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал Никитин. По его словам, он знал Славину лично.

Никитин обратил внимание на то, что конструктивно общался с журналисткой и отвечал на критику с ее стороны. По словам главы региона, он уважал Славину, и это было взаимно. Никитин вспомнил случай, когда ремонт отделения паллиативной помощи в больнице прошел по инициативе Славиной. В 2019 году журналистка получила официальную благодарность губернатора.

Славина возглавляла сетевое издание «КозаПресс». Она сгорела у здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее квартире проводили обыски и изъяли телефон, ноутбук и другие средства хранения информации.