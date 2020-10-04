Нижегородский губернатор пообещал расследовать смерть Славиной

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, никитин глеб
Глеб Никитин рассказал, что лично знал Ирину Славину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал, что расследование смерти журналистки Ирины Славиной пройдет на высшем уровне. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — написал Никитин. По его словам, он знал Славину лично.

Никитин обратил внимание на то, что конструктивно общался с журналисткой и отвечал на критику с ее стороны. По словам главы региона, он уважал Славину, и это было взаимно. Никитин вспомнил случай, когда ремонт отделения паллиативной помощи в больнице прошел по инициативе Славиной. В 2019 году журналистка получила официальную благодарность губернатора.

Славина возглавляла сетевое издание «КозаПресс». Она сгорела у здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в ее квартире проводили обыски и изъяли телефон, ноутбук и другие средства хранения информации.

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Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично. Мы общались по разным поводам. С самого начала моеи? работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с неи? в отделение паллиативнои? помощи в 30-ои? больнице. «А даваи?те вместе посмотрим, как там на самом деле?!» - так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовои? рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговыи? центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону. Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал еи? официальную благодарность губернатора (именно этот момент на фото). Она была ярким и неравнодушным человеком. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Впервые за время существования моего аккаунта в инстаграме к этому посту не будет комментариев. Не тот случаи?. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с тои? страшнои? формои? ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сеи?час будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз.

Публикация от Глеб Никитин (@gsnikitin)

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© Служба новостей «URA.RU»
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