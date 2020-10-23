Эпидемиолог раскрыл, когда Россия победит коронавирус

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян должен достигнуть уровня 60-70% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скорость распространения коронавируса в России начнет снижаться только к весне следующего года, а окончательно рост прекратится, когда антитела к возбудителю появятся у 60-70% россиян. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Прежде чем страна перейдет к устойчивому снижению, должно пройти два инкубационных периода от начала роста — обычно это 28 дней, говорит специалист. Стабилизация процесса придется на первую декаду ноября, а прекратится рост через несколько месяцев. «Скорее всего, это февраль — март, когда мы войдем в фазу снижения», — цитирует ТАСС Горелова.

Говорить о приостановлении распространения заболевания можно будет лишь тогда, когда коллективный иммунитет россиян достигнет уровня 60-70%, считает специалист. «Еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом — менее 1%», — цитирует ТАСС Горелова. Этим он объясняет текущий рост заболеваемости в 17-18 тысяч человек, о котором говорил еще в августе.

Накануне в России было зафиксировано 17 340 новых случаев заражений COVID-19. Это абсолютный рекорд суточной заболеваемости с начала пандемии.