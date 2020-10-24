24 октября 2020
23 октября 2020

Челябинская школьница ударила ножом сверстницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, нож, уголовное дело, убийство
15-летняя школьница стала фигуранткой уголовного дела (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинской области 15-летняя школьницу напала с ножом на сверстницу. Пострадавшая попала в больницу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное в отношении 15-летней местной жительницы», — говорится в сообщении. Девушку подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 24 октября в села Русская Теча подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По данным СК, решается вопрос о предъявлении школьнице обвинения и избрании ей меры пресечения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...