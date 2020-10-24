Челябинская школьница ударила ножом сверстницу

В Челябинской области 15-летняя школьницу напала с ножом на сверстницу. Пострадавшая попала в больницу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.
«Возбуждено уголовное в отношении 15-летней местной жительницы», — говорится в сообщении. Девушку подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, вечером 24 октября в села Русская Теча подозреваемая нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Потерпевшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. По данным СК, решается вопрос о предъявлении школьнице обвинения и избрании ей меры пресечения.
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