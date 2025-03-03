В Миассе близкие взыскали миллион за смерть женщины после двух визитов скорой

В Миассе (Челябинская область) близкие смогли через суд взыскать миллион рублей со станции скорой помощи за смерть погибшей родственницы. Как URA.RU рассказал адвокат Андрей Морозов, суд подтвердил дефекты при оказании медпомощи.
«В год смерти женщины ее шестилетний сын поступил в первый класс средней школы. Мама не смогла отвести ребенка в первый класс. У ребенка проявилось заикание. Суд правильно учел, что уход из жизни самого близкого человека стал тяжелейшей моральной травмой для истцов», — пояснил URA.RU Морозов.
Мальчик живет с отцом в Златоусте, старшая дочь умершей учится, старший сын работает. Родители безутешны — дочери в момент смерти было 46 лет. Постановление о выплате компенсации вынесла судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда.
Звонок медикам поступил рано утром — в шесть часов. Женщина работала оператором миасской службы спасения. Врачи прибывшей бригады угрозы жизни не увидели и сразу уехали, госпитализировать в пациентку не стали. После визита «скорой» учащенное сердцебиение сохранилось, и менее чем через час медиков к страдающей пациентке вызвал уже друг женщины. Та же самая бригада поставила капельницу, сделала кардиограмму. Но сердце у несчастной остановилось, и она скончалась. Как потом было отмечено, произошла внезапная коронарная смерть.
«В медучреждении пациентке поставили бы диагноз, оказали бы медицинскую помощь. Женщину наверняка было возможно спасти. Тем более что она никогда не жаловалась на заболевания сердца, не наблюдалась у врача», — сказал URA.RU собеседник.
Заказанная медэкспертиза выявила нарушения. Всей диагностики медики не выполнили, жалобы и анамнез в полном объеме не собрали, не провели пробу с нитратами для исключения острого коронарного синдрома. Если бы женщине после введения нитроглицерина стало лучше, то подозрение бы пало на стенокардию, а не инфаркт. Экспертиза отметила, что оснований подозревать остеохондроз тем более не было.
Первоначально было возбуждено уголовное дело. Однако экспертиза не смогла связать смерть с некачественной медпомощью, и Следком расследование прекратил. По итогам проведенной проверки региональный минздрав выдал станции скорой помощи предписание. Первый замминистра усмотрел нарушения в том, что медики не провели нитроглицериновую пробу.
При подготовке материала URA.RU обратилось в ведомство за комментариями. Ответ будет опубликован позже.
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