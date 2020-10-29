29 октября 2020
28 октября 2020

В Пермском крае выросла смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
За сутки в крае вирус выявлен у 162 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выросла смертность от коронавируса. По данным на 29 октября зафиксировано 5 человек, умерших от COVID-19. Информация отражена на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса (стопкоронавирус.рф). При этом по данным оперштаба, число умерших за сутки составило 2 человека.

«Пермский край: умерло 392 (+5)», — указано на интернет-ресурсе. Всего за сутки в крае выявлено 162 вновь заболевших коронавирусом, из них 84 человека лечатся в больницах, 78 — амбулаторно на дому.

По данным на 28 октября в регионе от коронавируса скончалось 3 человека, а 27 октября — 4. Общее количество зараженных достигло 13 209.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...