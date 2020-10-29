В Пермском крае выросла смертность от коронавируса. По данным на 29 октября зафиксировано 5 человек, умерших от COVID-19. Информация отражена на официальном интернет-ресурсе для информирования населения по вопросам коронавируса (стопкоронавирус.рф). При этом по данным оперштаба, число умерших за сутки составило 2 человека.
«Пермский край: умерло 392 (+5)», — указано на интернет-ресурсе. Всего за сутки в крае выявлено 162 вновь заболевших коронавирусом, из них 84 человека лечатся в больницах, 78 — амбулаторно на дому.
По данным на 28 октября в регионе от коронавируса скончалось 3 человека, а 27 октября — 4. Общее количество зараженных достигло 13 209.
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